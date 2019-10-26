Футбол
РБКОтстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
На прошлой неделе Базур оскорбил Слуцкого после того, как наставник удалил его с тренировки из-за конфликта с партнером. Полузащитник, используя нецензурную лексику, заявил тренеру, что не хочет играть за его команду. После инцидента «Витесс» отстранил Базура от занятий с главной командой.
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Базур поблагодарил «Витесс» за то, что команда приняла его после конфликта со Слуцким
Sportbox.RUвчера в 12:32
Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление и вернулся к тренировкам
Спорт-Экспрессвчера в 05:50
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС вчера в 23:30
Общество
Мария Бутина прилетела в родной Барнаул
Россиянка Мария Бутина, которая из тюрьмы США, прилетела в родной Барнаул вместе с отцом Валерием Бутиным во вторнике, 29 октября.
Вести.Ru вчера в 19:27
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
Компания Apple презентовала беспроводные наушники AirPods Pro в новом дизайне и с функцией активного подавления шума, которые поступят в продажу в России на следующей неделе.
RT на русском вчера в 15:45
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания вчера в 04:53
Общество
Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 05:42
Технологии
Google заявила о достижении квантового превосходства
Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.
Индикатор вчера в 09:00
Кино
Обреченные на выживание: выходит новый сериал «Война миров»
Телепрограмма вчера в 06:01
Общество
ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
Руководство ЕАЭС и власти Сербии подписали соглашение о создании зоны свободной торговли.
Страна Советов on-line 26 октября в 05:33
Политика
Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»
Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Политика
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Шведское СМИ Dagens Nyheter назвало Россию "историческим врагом" Европы.
Газета.Ru вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Настя Каменских в лимонном купальнике позировала на пляже в Мексике
Газета Metro 27 октября в 10:09
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Известия вчера в 20:56
Футбол
Футболист «Краснодара» Игнатьев ответил на слухи о переходе в «Зенит»
RT на русском вчера в 15:27
Экономика
ЦБ РФ снизил ключевую ставку на полпроцента
Решение Центробанка РФ снизить ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 6,5% годовых – объясняется более быстрым, чем ожидалось, падением уровня инфляции, который к концу года, согласно прогнозу регулятора, составит 3,2-3,7%, отметил главный редактор информационного портала «Саминвестор» Илья Липкинд.
Zaimisrochno.ru вчера в 03:29
Здоровье
Врачи предупредили об опасности томатного сока
Зачастую производители не указывают количество соли, а потому гипертоникам лучше всего избегать регулярного употребления томатного сока либо делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
Первый Тульский 27 октября в 04:43
Игры
The Outer Worlds – Новая RPG от Obsidian Entertainment уже доступна
Пора отправляться в путешествие Впервые о ролевой игре The Outer Worlds стало известно во время церемонии награждения The Game Awards 2018, когда команда разработчиков из студии Obsidian Entertainment объявила о работе над новым проектом.
Городской портал Новый Нижний 27 октября в 23:05
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Происшествия
Мощный взрыв на заводе вызвал «землетрясение» в Днепре
Как сообщает "Страна.ua", горожане подумали о стихийном бедствии из-за мощного взрыва в промышленной зоне маслоэкстракционного завода "Потоки".
РЕН ТВ вчера в 20:56
Экономика
В Новосибирске построят завод редукторов за €15 млн
На площади в 17 тысяч кв. м будет расположено производственное здание площадью 3 000 кв. м. По его словам, завод будет осуществлять сборку редукторов из комплектующих Sew-Eurodrive GmbH.
RuNews24.ru вчера в 23:02
Общество
Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей
Коммерсантъ вчера в 09:27
Армия и оружие
Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера террористов в Сирии
Конашенков указал две причины для подозрений в достоверности сведений американцев Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал два основания, по которым российские военные сомневаются в ликвидации лидера террористов в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, сообщает RT.
АМИТЕЛ 27 октября в 11:53
Финансы
Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября
Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.
Профиль вчера в 08:52
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии спустя два года
Американский беспилотный космический самолет X-37B вернулся с секретной миссии спустя 780 дней, тем самым побив ранее установленный рекорд по времени пребывания на орбите.
ФАН вчера в 05:41
Экономика
Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно
Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Росбалт вчера в 23:20
Авто
Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога
Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.
Автоновости дня вчера в 09:25
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Происшествия
В Китае восемь человек погибли в результате обрушения здания парковки
В Китае обрушилось строящееся здание парковки, восемь человек погибло, ещё двое ранены, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Life.ru вчера в 21:20