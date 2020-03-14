Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОтсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
Читать в источнике
Комментировать486
с чего всё началось

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Клинический психолог, писатель и аддиктолог Михаил Хорс объяснил это тем, что русские люди закалены неурядицами, среди которых коронавирус — далеко не самая страшная.
Народные новостивчера в 14:16

Подробнее о событии

Почему россияне не боятся коронавируса

Рамблер03:42

Психолог объяснил отсутствие страха у россиян перед коронавирусом

Невские Новости02:51

Почему Россия не боится коронавируса: Психолог объяснил феномен «бесстрашных русских»

Царьградвчера в 16:17

Найдено объяснение, почему россияне не боятся коронавируса

ФедералПресс01:56

Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

Lenta.ru01:00

Граждане России не боятся коронавируса благодаря «святым 90-м» — психолог

Красная весна02:26

Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса

Народные новостивчера в 14:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:02, Ашберн

Комментарии

Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Политика

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
РИА Новости 03:13
Хоккей

Финский «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», клуб КХЛ «Йокерит» отказался от дальнейшего участия в плей-офф и снялся с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.
Чемпионат 05:48
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес

Похудевшая звезда Comedy Woman похвасталась стройной фигурой

Участница Comedy Woman ответила хейтерам, что не поддерживает бодипозитив и откровенно призналась о трудностях жизни в теле весом больше 130 килограммов.
Слово и Дело 03:24
Общество

В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса

Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Наша версия вчера в 04:00
Музыка

Группа Little Big презентовала песню для «Евровидения»

Группа Little Big, которую выбрали от России для выступления на «Евровидении» (16+), представила трек, который прозвучит на конкурсе.
Пенза-Пресс вчера в 05:34
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Общество

У двух жителей Кемерово выявили коронавирус

У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Петербурге

Три человека получили травмы в результате столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой на севере Санкт-Петербурга.
RT на русском вчера в 20:56
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Спорт

CAS может отложить рассмотрение дела WADA и РУСАДА из-за коронавируса

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), касающемуся санкций в отношении российского спорта, из-за ситуации с коронавирусом может быть вынесено позже заявленной CAS даты рассмотрения дела и отложено на конец мая, сообщил в субботу министр спорта РФ Олег Матыцин.
РИА Новости 03:43
Общество

Матвиенко предложила запретить массовую продажу масок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести ограничение продажи медицинских масок в аптеках, которые затем перепродают через Интернет.
РЕН ТВ 05:51
Киберспорт

В Call of Duty: Warzone за сутки сыграли больше 6 млн человек

REGNUM 12 марта в 04:38
Авто

В Сети появился тизер нового кроссовера Volkswagen Nivus

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало новый тизер кроссовера на платформе MQB-A0.
Тарантас Ньюс 12 марта в 11:02
Политика

В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Газета.Ru 04:40
Происшествия

Актер Кирилл Трубецкой пострадал в ДТП, сообщили СМИ

Актер театра Кирилл Трубецкой попал в ДТП в Москве.
РИА Новости 05:10
Космос

Брак на «Протоне» мог стать одной из причин переноса «Экзомарса»

Важным космическим событием марта стало совместное заявление госкорпорации Роскосмос и Европейского космического агентства о переносе научной миссии "Экзомарс", запуск которой был запланирован на лето 2020 года.
Газета.Ru 05:49
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Армия и оружие

Сирийский боевик рассказал об участии США в подготовке террористов

Газета.Ru 02:31
Общество

Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
BFM.ru 02:21
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

В Москве усиливают меры по борьбе с распространением коронавируса

Всемирная организация здравоохранения несколько дней назад объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Эхо Москвы 04:00
Политика

Путин заявил о коробящих его высоких зарплатах глав госкомпаний

Президент Владимир Путин заявил, что его коробит ситуация с непомерно большими зарплатами у глав госкомпаний.
РБК вчера в 03:20
Футбол

Коронавирус может приостановить работу академии «Локомотива»

Распространение коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации может приостановить работу футбольной академии столичного "Локомотива".
Газета.Ru 04:39
Армия и оружие

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

Из-за повреждения водовода часть Твери осталась без холодной воды

Tverigrad.ru 05:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное