Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОтсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
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Отсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили

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