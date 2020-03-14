Коронавирус
Lenta.ruОтсутствие страха у россиян перед коронавирусом объяснили
По словам клинического психолога Михаила Хорса, отсутствие страха у россиян перед коронавирусом может быть объяснено тем, что жители России закалены неурядицами, среди которых коронавирус далеко не самая страшная.
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Бесстрашные русские: психолог объяснил, почему наши земляки не сильно боятся коронавируса
Народные новостивчера в 14:16
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