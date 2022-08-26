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Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрд

За 2022 год из России в общей сложности будут выведены $200 млрд, следует из отчета BCS Global Markets (BCS GM), который приводит «Интерфакс».
Коммерсантъ
Личные переводы россиян за границу с февраля 2022 года составили $14 млрд, напомнили аналитики.
Интерфакс
Узбекистан - основной получатель российских денежных переводов среди стран СНГ - также столкнулся с четырехкратным ростом притока денежных переводов из России в июне.
Интерфакс
Как и в 2014 году, значительная доля оттока связана с транзакциями домохозяйств.
Финмаркет

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Объем оттока капитала из России в 2022 году превысит 200 млрд долларов
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Аналитики допустили, что отток капитала из России в 2022 году превысит $200 млрд
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Отток капитала из России может превысить 200 млрд долларов в 2022 году
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Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрд
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