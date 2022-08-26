КоммерсантъОтток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрдЗа 2022 год из России в общей сложности будут выведены $200 млрд, следует из отчета BCS Global Markets (BCS GM), который приводит «Интерфакс».КоммерсантъЛичные переводы россиян за границу с февраля 2022 года составили $14 млрд, напомнили аналитики.ИнтерфаксУзбекистан - основной получатель российских денежных переводов среди стран СНГ - также столкнулся с четырехкратным ростом притока денежных переводов из России в июне.ИнтерфаксКак и в 2014 году, значительная доля оттока связана с транзакциями домохозяйств.ФинмаркетЧитать далееСвернутьБизнес ФМ Санкт-ПетербургБизнес ФМ Санкт-ПетербургПатрульный ПетербургаГазета.RuAllNW.ruАБНПодробнее о событииОбъем оттока капитала из России в 2022 году превысит 200 млрд долларовБизнес ФМ Санкт-Петербург07:58Аналитики допустили, что отток капитала из России в 2022 году превысит $200 млрдИнтерфакс04:47Самое цитируемоеОтток капитала из России может превысить 200 млрд долларов в 2022 годуМосковский Комсомолец Питер07:53Отток капитала из РФ в этом году может составить более 200 млрд долларовАБН06:19Аналитики предположили, что отток капитала из РФ превысит $200 млрдГазета.Ru07:08Из России вывели за рубеж 11% ВВП в 2022 годуПраво.ру07:46Отток капитала из России за 2022 год может превысить 200 миллиардов долларовТУТ НЬЮС06:01Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрдКоммерсантъ05:26Показать ещёОценить622Поделиться