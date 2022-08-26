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Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрд

За 2022 год из России в общей сложности будут выведены $200 млрд, следует из отчета BCS Global Markets (BCS GM), который приводит «Интерфакс».
Коммерсантъ
Личные переводы россиян за границу с февраля 2022 года составили $14 млрд, напомнили аналитики.
Интерфакс
Основным направлением потоков капитала стали дружественные соседние страны.
Интерфакс
Узбекистан - основной получатель российских денежных переводов среди стран СНГ - также столкнулся с четырехкратным ростом притока денежных переводов из России в июне.
Финмаркет

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Отток капитала из РФ в этом году может составить более 200 млрд долларов
АБН06:19
Отток капитала из России за 2022 год может превысить 200 миллиардов долларов
ТУТ НЬЮС06:01
Отток капитала из России в 2022 году может превысить $200 млрд
Коммерсантъ05:26
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