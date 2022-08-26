Кратер Езеро, как предполагается, представляет собой котловину древнего озера, и открытие вулканических пород стало полной неожиданностью для учёных, предполагавших, что здесь находятся только осадочные породы, образованные из грязи и отложений древнего водоёма миллиарды лет назад.