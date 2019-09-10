Финансы
ФинмаркетОтток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1,3 раза, до $26,1 млрд
Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июле 2019 года составил $28 млрд. Следовательно, в августе чистый приток мог составить $1,9 млрд.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Гаджеты
Компания Apple презентовала новый iPad
Известия 13:51
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Наука
Ученые рассказали, как килограмм жира на животе влияет на здоровье
Ученые сообщили СМИ, как килограмм жира на животе влияет на жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:06
Футбол
Рамос считает, что ван Дейк заслужил «Золотой мяч»
По мнению многих экспертов, ван Дейк является одним из главных претендентов на получение «Золотого мяча».
Евро-футбол.ру 11:40
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Космос
Корабль Cygnus отправят к МКС в октябре
Американские исследователи подтвердили, что запуск грузового корабля Cygnus на Международную космическую станцию состоится в октябре текущего года.
Rusargument 10:05
Футбол
Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»
Спорт-Экспресс 10:54
Политика
СМИ сообщают, что выигравший выборы в Мосгордуму депутат пропал
Победивший на выборах кандидат в Мосгордуму от партии "Справедливая Россия" Александр Соловьев исчез.
Газета.Ru 12:54
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Политика Сегодня 13:23
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
Ранее в ГУ МЧС по Нижегородской области заявляли, что площадь пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне Нижегородской области составляет 10 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
RT на русском 13:03
Экономика
Бондарчук попросил Путина помочь «Ленфильму» погасить кредит ВТБ
Режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании "Ленфильм" погасить долг.
Интерфакс 09:48
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Происшествия
Число жертв давки в иракской Кербеле возросло до 31 человека
Число жертв давки среди паломников в иракском городе Кербела возросло до 31, ранены 100 человек, заявило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 10:02
Общество
Савченко пришла в Раду и закинула ноги на стол
Lenta.ru 11:50
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Хоккей
Супергол казахского хоккеиста в КХЛ. Савченко забил мощным броском с середины площадки
Хоккеист родился в Усть-Каменогорске и выступал за сборную Казахстана. В этом сезоне подобный гол забил защитник «Авангарда» Максим Чудинов.
Sport24.ru 13:34
Шоу-бизнес
В Татарстане Марию Миронову назвали дочерью греческого олигарха
Мария Миронова выросла в актерской семье, сегодня ее сын продолжает знаменитую династию.
Телепрограмма 11:21
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических группировок
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США ввели санкции против 12 лидеров ведущих террористических группировок.
Взгляд.ру 13:50
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Здоровье
Алексей Дюмин посетил детскую поликлинику Щекинской районной больницы
Тульские Известия 09:50
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15