Финансы
ФинмаркетОтток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1,3 раза, до $26,1 млрд
Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июле 2019 года составил $28 млрд. Следовательно, в августе чистый приток мог составить $1,9 млрд.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
Происшествия
Пытавшегося спасти тонувшего брата подростка унесло в море в Крыму
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка, которого унесло в открытое море при купании", - говорится в сообщении, распространенном в среду региональным подразделением СК.
ТАСС 03:05
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM вчера в 05:36
Политика
Лавров назвал Болтона приятным собеседником
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что ушедший в отставку советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон очень приятный собеседник, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:38
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Политика
Еврокомиссия хочет продолжения транзита газа из РФ через Украину
Еврокомиссия хочет сохранить транзит российского газа через территорию Украины в долгосрочной перспективе, заявил вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович.
Вести.Финанс 08:17
Происшествия
В Удмуртии возбудили уголовное дело после суицида ученого
Следственный комитет Удмуртии возбудил уголовное дело по статье о доведении до суицида (ст. 110 УК РФ) после смерти жителя Ижевска от ожогов, сообщается на сайте ведомства.
РБК 07:31
Космос
Топливо на основе соли может привести к созданию двухрежимных ракет
При планировании космического полета одним из самых основных вопросов является тип двигателя, который обеспечить передвижение из точки А в точку Б. Жидкостные ракеты способны обеспечить большое количество тяги за очень короткое время, электростатические или ионные двигатели обеспечивают небольшую тягу в течение очень долгого времени.
ГЛАС.RU вчера в 06:42
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк прокомментировали слухи о раке мозга у актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк — Марина Потапова — и муж актрисы Петр Чернышев опровергли слухи о раке мозга.
URA.Ru вчера в 20:15
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Общество
Госдума изучит идею амнистии женщин и детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты рассмотреть предложение детского омбудсмена Анны Кузнецовой об амнистии в отношении несовершеннолетних и отдельных категорий женщин.
Газета.Ru 07:49
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец 02:55
Музыка
Клип Noize MC на песню Егора Летова начал набирать популярность в Сети
Российский исплнитель Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC, опубликовал на популярном видеохостинге YouTube клип на песню Егора Летова, основателя и лидера группы "Гражданская оборона".
VSE42.RU 04:41
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
В программе "Диалог" премьер отметил, что арендное жилье очень мало развито в РФ, его рынок составляет около 10%, при том, что в мире - около 50%.
Газета.Ru 07:55
Политика
Вернувшимся из России украинцам выделят по четыре тысячи долларов
Кабинет министров принял решение выделить по 100 тысяч гривен (4 тысячи долларов) осужденному за подготовку теракта Олегу Сенцову и другим освобожденным РФ украинцам, сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова.
РИА Новости 08:02
Общество
Малышева высказалась о каннибализме
Газета.Ru 08:05
Происшествия
У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми
МиГ-31БМ сел на аэродром базирования Перми после выполнения планового учебно-тренировочного полета.
Российская газета 05:03
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Происшествия
Грузовик сбил пожилую женщину в Москве
Водитель грузовика пропустил часть группы, но не заметил 70-летнюю женщину и тронулся с места.
Говорит Москва 06:58
Общество
Медведев счел возможным переход на четырехдневную неделю «хоть завтра»
Для ряда профессий четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после эфира программы «Диалог».
Взгляд.ру 07:57
Финансы
Курсы доллара и евро на открытии торгов на Мосбирже не изменились
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи остался на уровне закрытия предыдущих торгов и составил 65,42 рубля.
ТАСС 03:06
Происшествия
Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Политика
Калифорния ударила по гигономике
Во вторник сенат Калифорнии 29 голосами против 11 принял закон, регулирующий отношения Uber, Lyft, Amazon, DoorDash и других игроков так называемой экономики совместного потребления с работающими на них людьми, который может довольно сильно ударить по всем компаниям такого рода.
Коммерсантъ 08:15
Армия и оружие
Неизвестное оружие вывело из строя три российских спутниковых аппарата
Информационное агентство РИА новости, ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что по неизвестным причинам утратил работоспособность третий космический аппарат системы «ГЛОНАСС».
ГЛАС.RU 03:08
Футбол
Арда Туран приговорен к условному сроку за драку
РИА Новости 07:55