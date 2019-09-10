Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.

Отток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд

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