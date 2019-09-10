Финансы
REGNUMОтток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.
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Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Шоу-бизнес
Собчак с сыном поздравили Виторгана с днем рождения
Не знаю, почему наш юный Шишкин решил именно этим дубом поздравить тебя с днем рождения, но, начав приклеивать лепестки, я пожалела, что это не цветок — с ним все было бы сильно проще, — следует из поздравления, размещенного в профиле Собчак.
Вечерняя Москва 03:26
Происшествия
В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом
"В настоящее время идет проверка, выясняется, где подросток взял пистолет, кому он принадлежит", - добавил представитель УМВД.
РИА Новости 05:17
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Финансы
В ЦБ связали снижение курса рубля с операциями крупных компаний
Эксперты Центрального банка России связали падение курса национальной валюты с операциями «отдельных крупных участников валютного рынка».
Известия 10:49
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Общество
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
Комсомольская правда 10:52
Кино
Хабенский рассказал, что его радует в российском кинематографе
Президент международного кинофестиваля "Меридианы Тихого" Константин Хабенский рассказал на пресс-конференции во Владивостоке, что его радует и огорчает в российском кинематографе и чему российские специалисты могут научить иностранных коллег.
РИА Новости 07:11
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Гаджеты
Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Народные новости вчера в 09:19
Авто
Mercedes-Benz представит новый ESF во Франкфурте
Mercedes-Benz представит свою новую концепцию ESF 2019 во Франкфурте-на-Майне как новейшую в длинной линейке экспериментальных автомобилей в рамках продолжающегося проекта в области развития передовых технологий безопасности.
SpeedMe вчера в 14:00
Армия и оружие
МИД сообщил о ходе работ над ответом на ракетные испытания США
Межведомственная работа над зеркальными мерами в отношении США после испытания Пентагоном ракеты средней дальности находится на «продвинутой стадии».
РБК 10:59
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Хоккей
Русский форвард Малкин рассказал о своих трудностях в Америке
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, с каким трудностями ему приходится сталкиваться в США.
Sport24.ru 10:46
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Экономика
Автовладельцы подали финомбудсмену рекордное число обращений по ОСАГО
Автовладельцы в августе направили финансовому уполномоченному рекордное число обращений - свыше 13,2 тысячи.
Российская газета 06:20
Единоборства
Фергюсон вызвал на бой Хабиба в декабре
Именитый американец Тони Фергюсон заявил, что намерен выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова уже в декабре нынешнего года на турнире UFC 245.
Live24 07:37
Армия и оружие
Россия помешала удару Израиля по Сирии
Предполагается, что Россия могла помешать израильским самолетам нанести удары по Сирии в ответ на якобы обстрел израильской территории.
Lenta.ru 09:57
Авто
Рынок новых LCV в августе вырос на 7%
Российский рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) второй месяц подряд демонстрирует положительную динамику.
Автостат 07:01
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14