Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.

Отток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд

Футбол Англия пропустила три мяча от Косово Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Шоу-бизнес Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.

Музыка От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.

Политика Украина приостановила разрыв отношений с Россией Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.

Происшествия Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.

Футбол Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова Открыть видео "Все на Матч !": Эльвин Керимов разбирает победу России в матче против Казахстана Читайте также: Миранчук не попал в игру, Головину нужно прибавить в реализации.

Кино Назван самый провальный фильм в истории кино Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.

Политика Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США Счастливый случай уберег здание посольства США в Москве от разрушения в результате взрыва, устроенного душевнобольным в 1979 году, рассказал командир группы «Альфа», Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев.

Культура Александра Розенбаума прооперировали в Москве Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Экономика Названы самые популярные финансовые продукты у россиян Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.

Футбол Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020 Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.

Общество Роскачество рассказало о способах распознать фальшивых благотворителей Роскачество рассказало о том, как распознать фальшивых благотворителей в Сети и отличить реальный призыв о помощи от мошенничества и спекуляции на эмоциях.

Политика Лукашенко подарил Патрушеву досье о его службе в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым во вторник подарил ему досье о службе в Белоруссии.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Футбол Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас» Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».

Наука Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.

Политика Власти Украины не просили США войти в «нормандскую четвёрку» — Тейлор Официальный Киев не направлял США запрос на их присоединение к переговорам в «нормандском» формате, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 10 сентября в интервью «Голосу Америки».

Гаджеты Компания Apple презентовала iPhone 11 Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.

Политика Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт В Казани перевозчики требуют повысить стоимость проезда до 40 рублей На запрос Inkazan в мэрии города ответили, что в комитет по транспорту исполкома Казани обратились предприятия-перевозчики, которые попросили пересмотреть стоимость проезда в городском общественном транспорте.

Шоу-бизнес Мама Валерии снова начала ходить Мама певицы чувствует себя хорошо и уже начала ходить, но пока только с ходунками.

Происшествия Самолет iFly вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности Причиной возвращения в Екатеринбург самолета авиакомпании iFly, вылетевшего в китайский курортный город Санья, стала техническая неисправность, следователи начали проверку, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.