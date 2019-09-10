Финансы
REGNUMОтток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.
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Футбол
Англия пропустила три мяча от Косово
Сборная Англии одержала победу над Косово в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник вчера в 04:08
Музыка
От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова
Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.
Peterburg2.ru вчера в 09:41
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия
Пожар на складе ГСМ потушили под Нижним Новгородом
Ранее сообщалось, что вечером в Кудьминской промзоне в Богородском районе области в километре на северо-запад от поселка Дружный огонь охватил порядка 5 тыс. кв. метров на складе горюче-смазочных материалов.
Интерфакс вчера в 13:12
Футбол
Слабая игра с Казахстаном вскрыла главную проблему сборной России. И возвысила Черчесова
Открыть видео "Все на Матч !": Эльвин Керимов разбирает победу России в матче против Казахстана Читайте также: Миранчук не попал в игру, Головину нужно прибавить в реализации.
Матч ТВ вчера в 02:17
Здоровье
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
В Псковской области привиты от гриппа 44 тысяч 792 человека.
Псковское агентство информации вчера в 08:10
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Политика
Командир «Альфы» рассказал о взрыве посольства США
Счастливый случай уберег здание посольства США в Москве от разрушения в результате взрыва, устроенного душевнобольным в 1979 году, рассказал командир группы «Альфа», Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев.
Взгляд.ру 01:16
Культура
Александра Розенбаума прооперировали в Москве
Известного российского певца и поэта Александра Розенбаума успешно прооперировали.
Пятый канал вчера в 17:29
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Газета.Ru вчера в 14:40
Экономика
Названы самые популярные финансовые продукты у россиян
Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском вчера в 16:38
Общество
Роскачество рассказало о способах распознать фальшивых благотворителей
Роскачество рассказало о том, как распознать фальшивых благотворителей в Сети и отличить реальный призыв о помощи от мошенничества и спекуляции на эмоциях.
Известия 00:58
Политика
Лукашенко подарил Патрушеву досье о его службе в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым во вторник подарил ему досье о службе в Белоруссии.
ТАСС вчера в 07:09
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Футбол
Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»
Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 21:43
Наука
Палеонтологи восстановили детали катастрофы, погубившей динозавров
Научный мир сходится во мнении, что именно эта катастрофа вызвала массовое вымирание, уничтожившее 75 процентов жизни на нашей планете.
Ugpressa.ru вчера в 15:40
Политика
Власти Украины не просили США войти в «нормандскую четвёрку» — Тейлор
Официальный Киев не направлял США запрос на их присоединение к переговорам в «нормандском» формате, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор 10 сентября в интервью «Голосу Америки».
REGNUM 00:20
Гаджеты
Компания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
Газета.Ru вчера в 15:23
Политика
Помпео отреагировал на информацию о шпионе США в России
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно ситуации с шпионом США, который был вывезен из России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:53
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Транспорт
В Казани перевозчики требуют повысить стоимость проезда до 40 рублей
На запрос Inkazan в мэрии города ответили, что в комитет по транспорту исполкома Казани обратились предприятия-перевозчики, которые попросили пересмотреть стоимость проезда в городском общественном транспорте.
Inkazan вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Мама Валерии снова начала ходить
Мама певицы чувствует себя хорошо и уже начала ходить, но пока только с ходунками.
StarHit.ru 00:30
Происшествия
Самолет iFly вернулся в Екатеринбург из-за технической неисправности
Причиной возвращения в Екатеринбург самолета авиакомпании iFly, вылетевшего в китайский курортный город Санья, стала техническая неисправность, следователи начали проверку, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
РИА Новости 01:18
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета вчера в 13:36
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30