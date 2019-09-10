Финансы
REGNUMОтток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд
Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
Путин назначил нового прокурора Дагестана
Президент России Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова, ранее занимавшего пост вице-прокурора республики.
Известия 09:52
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия
В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке
Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 09:42
Транспорт
В Москве могут появиться еще три канатные дороги
Вести Подмосковья 03:49
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика
Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Наука
Высокие люди реже болеют диабетом
Немецкие ученые, проведя исследование с участием 2500 добровольцев, обнаружили явную корреляцию между ростом и вероятностью развития сахарного диабета второго типа.
МИР 24 08:10
Общество
В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро
Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Наука
Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России
Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Авто
Китайская Byton показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов
После презентации концепции M-Byte новинка становится реальностью: в экспозицию автопроизводителя войдет уникальная кабина с 48-дюймовым дисплеем Shared Experience Display, 7-дюймовым планшетом Driver в руле и 8-дюймовым сенсорной панелью между передними сиденьями.
SpeedMe 07:52
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Технологии
Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве
По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Происшествия
Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей
Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
Наука
Во Франции нашли вереницу следов неандертальцев
Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.
МИР 24 05:47
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес
Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим
Телепрограмма 05:27
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия
Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти
Российская газета 10:21