Финансы

REGNUMREGNUMОтток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-август 2019 года составил $26,1 млрд, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Дыра» в капитале лишенного лицензии «РАМ банка» составляет 1,8 млрд рублей

ПРАЙМ11:18

Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза

Интерфакс09:20

Чистый отток капитала в России с начала года увеличился на 27%

Росбалт09:43

Отток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд

REGNUM10:09

Отток капитала из России в январе-августе вырос до $26 млрд

Rambler News Service09:20

Отток капитала из РФ в январе-августе вырос до $26,1 млрд

DP.RU09:14

ЦБ: чистый отток капитала из РФ в январе — августе составил 26,1 млрд долларов

Банки.ру09:22
Показать все источники
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 11:48, Вашингтон
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Шоу-бизнес

Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Происшествия

Рейс задержали в аэропорту Новосибирска из-за неисправности самолета

Известия 07:16
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика

Путин назначил нового прокурора Дагестана

Президент России Владимир Путин назначил прокурором Дагестана Алексея Ежова, ранее занимавшего пост вице-прокурора республики.
Известия 09:52
Финансы

Чистый российский госдолг стал отрицательным

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Происшествия

В иракском Кербеле 16 паломников погибли в давке

Не менее 16 человек погибли, 75 пострадали во вторник в результате давки, возникшей среди паломников в иракском городе Кербела, сообщило министерство здравоохранения Ирака.
РИА Новости 09:42
Транспорт

В Москве могут появиться еще три канатные дороги

Вести Подмосковья 03:49
Общество

Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.
Вести.Ru 08:21
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Наука

Высокие люди реже болеют диабетом

Немецкие ученые, проведя исследование с участием 2500 добровольцев, обнаружили явную корреляцию между ростом и вероятностью развития сахарного диабета второго типа.
МИР 24 08:10
Общество

В Москве женщин начнут обучать профессии машиниста метро

Женщин начнут обучать профессии машиниста метро в Москве в марте 2020 года, к январю 2021 года они уже смогут управлять поездами, рассказал журналистам глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.
РИА Новости 07:52
Наука

Эпидемия ВИЧ набирает обороты в России

Пик смертности от ВИЧ пришелся на середину первой декады третьего тысячелетия: тогда эпидемия уносила жизни практически двух миллионов человек в год.
Индикатор вчера в 05:30
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Авто

Китайская Byton показала электрокроссовер с экраном на 48 дюймов

После презентации концепции M-Byte новинка становится реальностью: в экспозицию автопроизводителя войдет уникальная кабина с 48-дюймовым дисплеем Shared Experience Display, 7-дюймовым планшетом Driver в руле и 8-дюймовым сенсорной панелью между передними сиденьями.
SpeedMe 07:52
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Авто

BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe

Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Технологии

Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве

По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО.
Ведомости 09:08
Политика

Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией

Коммерсантъ 05:51
Авто

Новый Land Rover Defender полностью рассекречен

Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Происшествия

Братьев Ананьевых обвинили в растрате 102 млрд рублей

Экс-владельцы Промсвязьбанка братья Ананьевы обвиняются в растрате 102 млрд рублей.
BFM.ru 10:37
Наука

Во Франции нашли вереницу следов неандертальцев

Вдоль берега ручья в Нормандии (северо-запад Франции) была обнаружена цепочка из 257 следов неандертальцев, оставленных около 80 тысяч лет назад.
МИР 24 05:47
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Шоу-бизнес

Разин рассказал, как Белоусов застал Ветлицкую в постели с другим

Телепрограмма 05:27
Политика

Поклонская стала зампредом комитета Госдумы по международным делам

Газета.Ru 09:55
Общество

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП со «скорой» в Ленобласти возросло до пяти

Российская газета 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное