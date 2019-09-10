Финансы

ФинмаркетФинмаркетОтток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1,3 раза, до $26,1 млрд

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июле 2019 года составил $28 млрд. Следовательно, в августе чистый приток мог составить $1,9 млрд.
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В августе зафиксирован приток капитала в частный сектор

ПРАЙМ05:15

Отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза

Интерфаксвчера в 09:20

Чистый отток капитала в России с начала года увеличился на 27%

Росбалтвчера в 09:43

Отток капитала из России с начала 2019 года достиг $26 млрд

REGNUMвчера в 10:09

Отток капитала из России в январе-августе вырос до $26 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:20

Отток капитала из РФ в январе-августе вырос до $26,1 млрд

DP.RUвчера в 09:14

ЦБ: чистый отток капитала из РФ в январе — августе составил 26,1 млрд долларов

Банки.рувчера в 09:22
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Накопители LaCie Rugged SSD Pro, Rugged SSD и Rugged BOSS SSD

Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила три новых системы хранения данных для специалистов креативной индустрии, а также работников отрасли СМИ и развлечений: LaCie Rugged SSD Pro, LaCie Rugged SSD и LaCie Rugged BOSS SSD.
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Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
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Киевские боевики вырыли траншеи прямо на огородах жителей Золотого-4

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В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
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Общество

Медведев высказался о короткой рабочей неделе

Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
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Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины

Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
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Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете

В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
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Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Expert.ru вчера в 11:01
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Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
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Компания Apple представила новые iPhone и iPad

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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке

ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
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Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину

Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
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REGNUM 07:18
Общество

Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

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Lenta.ru вчера в 07:28
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Почему суд предложил вернуть дело Серебренникова в прокуратуру

Газета.Ru 06:31
Интернет

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Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

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Происшествия

В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
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Общество

Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города

Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
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Политика

На Украине назначен новый военный прокурор

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Политика

США ввели санкции против российских следователей

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
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Шоу-бизнес

В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова

В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
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Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
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Политика

НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
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Экономика

Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»

Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15
Как работают Яндекс.Новости?
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