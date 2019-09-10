Финансы
ФинмаркетОтток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1,3 раза, до $26,1 млрд
Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-июле 2019 года составил $28 млрд. Следовательно, в августе чистый приток мог составить $1,9 млрд.
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Гаджеты
Накопители LaCie Rugged SSD Pro, Rugged SSD и Rugged BOSS SSD
Компания LaCie, премиальный бренд Seagate Technology, представила три новых системы хранения данных для специалистов креативной индустрии, а также работников отрасли СМИ и развлечений: LaCie Rugged SSD Pro, LaCie Rugged SSD и LaCie Rugged BOSS SSD.
Prophotos.ru вчера в 06:33
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
РБК вчера в 05:50
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после самоубийства ученого в Удмуртии
Следователи возбудили уголовное дело по факту самоубийства ученого Альберта Разина перед зданием парламента в Ижевске, сообщили в СУСК РФ по республике.
РИА Новости 06:01
Армия и оружие
Киевские боевики вырыли траншеи прямо на огородах жителей Золотого-4
Новостной фронт 07:00
Политика
Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru 09 сентября в 16:01
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Политика
Медведев подписал указ о прекращении действия нормативных актов СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал документ о прекращении действия нормативных актови РСФСР до конца текущего года.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете
В Калининграде следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством мужчины в биотуалете.
Российская газета 07:25
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Политика
Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone и iPad
URA.Ru вчера в 14:36
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Общество
Соведущий Елены Малышевой разрешил есть человечину
Соведущий Елены Малышевой в телепрограмме «Жить здорово», врач-иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал «URA.RU», что людям потреблять человечину можно, и вопреки устоявшемуся мнению каннибализм для здоровья не опасен.
URA.Ru вчера в 02:15
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Интернет
Баг в Instagram позволяет смотреть закрытые посты и сториз
Planet Today 02:31
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Политика
На Украине назначен новый военный прокурор
Генеральный прокурор Украины Рябошапка в среду, 11 сентября, назначил экс-депутата Рады Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.
ИА Новороссия 03:46
Политика
США ввели санкции против российских следователей
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 09 сентября в 11:23
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
НАБУ возбудило дело против Порошенко и Климкина
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило дело о возможном злоупотреблении служебным положением бывшим президентом страны Петром Порошенко и экс-главой МИДа республики Павлом Климкиным.
Известия 04:12
Экономика
Gett пожаловался в ФАС на сделку «Яндекс.Такси»
Агрегатор такси Gett пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на покупку «Яндекс.Такси» активов группы компаний «Везет» (бренды «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten).
Ведомости вчера в 22:15