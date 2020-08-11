Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза
Смотрите также
Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Минобрнауки: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева познакомили своих дочерей
Российских журналистов, задержанных в Минске, отпустили
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
В центр Минска начал прибывать ОМОН и Внутренние войска
МВД Белоруссии сообщило о 2 тыс. задержанных за минувшие сутки
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева развелись после года брака
Капитан милиции ушел в отставку из-за протестов в Белоруссии
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Xiaomi представила юбилейный флагман
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
В Ивановской области 52 ребенка заразились коронавирусом в лагере
Власти Литвы предоставили Тихановской жилье и охрану
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
Москва, 11 августа 2020, 16:24 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — июль 2020 года составил $24,9 млрд, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 августа пресс-служба Банка России.В источнике
Подробнее о событии