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REGNUM
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

Москва, 11 августа 2020, 16:24 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — июль 2020 года составил $24,9 млрд, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит 11 августа пресс-служба Банка России.В источнике
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BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ru10:54
Банки.ру

ЦБ оценил чистый отток капитала частного сектора из России за семь месяцев в 34,9 млрд долларов

Банки.ру09:39
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалт09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.ру09:43
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Ру10:05
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUM09:24
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМ09:11

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa06:22
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ВШЭ не стала продлевать контракты еще с 4 оппозиционными преподавателями

В начале августа стало известно об увольнении из Вышки преподавателя Школы философии Виктора Горбатова и кандидата социологических наук, доцента факультета социологии ВШЭ в Петербурге Эллы Панеях.
РБК10:40

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Дзюба вывел «Зенит» вперед в матче первого тура

Санкт-Петербург, 11 августа 2020, 18:31 — REGNUM 31-летний таранный форвард «Зенита» и национальной сборной России Артем Дзюба вывел «сине-бело-голубых» вперед на 22-й минуте матча с «Ротором», замкнув передачу Себастьяна Дриусси.
REGNUM11:31

Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30

Арбитр Федотов: непонятно, почему Еськов переобулся по поводу пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о словах VAR-ассистента матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Алексея Еськова, который сказал «Я не могу это не отменить» во время переговоров с главным судьей Василием Казарцевым при назначении второго одиннадцатиметрового в ворота красно-белых.
Чемпионат11:27

Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее

Член штаба Мария Колесникова заявила, что видео, где Тихановская призывает не выходить на протесты было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК Лидии Ермошиной, где та находилась несколько часов наедине с представителями силовых структур.
Lenta.ru08:21
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Радар отследил износ шин в реальном времени

Инженеры из Университета Карнеги — Меллона под руководством Энтони Роув (Anthony Rowe) разработали систему, позволяющую в реальном времени отслеживать состояние протектора: износ и наличие в нем посторонних объектов.
N+110:26
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