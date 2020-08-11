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BFM.ru
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвы14:05
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ru10:54
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМ09:11
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалт09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.ру09:43
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUM09:24
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Ру10:05

В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск» 12 августа

Памятные мероприятия, посвященные 20-й годовщине гибели атомной подводной лодки "Курск", пройдут 12 августа в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игорь Курдин.
РИА Новостивчера в 06:48
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Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Весна05:34
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