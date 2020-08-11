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BFM.ru
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.рувчера в 09:43
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ruвчера в 10:54
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Рувчера в 10:05
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалтвчера в 09:46
Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвывчера в 14:05
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUMвчера в 09:24
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 09:11

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъвчера в 07:09
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Врач назвал недопустимым употребление алкоголя в день вакцинации

Москва, 12 августа 2020, 06:42 — REGNUM Употребление алкоголя в день вакцинации от коронавирусной инфекции грозит пациенту сложным токсическим воздействием на организм, заявил 12 августа главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
REGNUM23:42
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«Газпром» потерял половину выручки от экспорта газа

Компания пострадала от низких продаж и цен в первом полугодии Глубокий кризис на внешних газовых рынках, связанный с последствиями пандемии коронавируса, в два раза сократил экспортную выручку «Газпрома» в январе—июне 2020 года, до $11,3 млрд.
Коммерсантъ10 августа в 13:05
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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Минздрав предупредил о связи кальянов с пандемией коронавируса

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян заявила, что кальян способствует заражению коронавирусом.
МедиаПотоквчера в 10:16
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