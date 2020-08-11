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BFM.ru
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвы14:05
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ru10:54
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUM09:24
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалт09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.ру09:43
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Ру10:05
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМ09:11

В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода

"Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос, планируется ли строительство постоянно действующего водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
Газета.Ru05:51
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РФС выступил с заявлением о ситуации с нападением Широкова на арбитра

В российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали инцидент с участием бывшего капитана сборной Романом Широковым, который во время любительского матча избил судью Никиту Данченкова.
Российская газета14:09

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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