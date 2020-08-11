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BFM.ru
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвы14:05
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ru10:54
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUM09:24
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалт09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.ру09:43
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Ру10:05
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМ09:11

Следователю не поверили, что она мошенница

Полковник полиции получила срок за взяточничество Суд признал виновной в получении взятки в особо крупном размере экс-руководителя отдела по преступлениям в сфере экономики главного следственного управления ГУ МВД РФ по Самарской области Веру Рабинович.
Коммерсантъ14:03
11

18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным 11 августа сообщила о том, что для детей изготавливается порядка 18 миллионов доз вакцины от гриппа.
Петербургский дневник06:20
16

Авиакомпании ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию

По данным ассоциации, авиакомпании Pegas Fly, Nordwind и «Россия» ограничили провоз ручной клади на рейсах в Турцию – за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, подарочных товаров из коммерческих зон аэропорта, привезенных пассажиром предметов, багажа дипломатических курьеров и ювелирных изделий.
Ведомости11:40
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