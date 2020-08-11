Отток капитала из России вырос в полтора раза
Смотрите также
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Ефремов находится в реанимации с инсультом
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Заслуженная артистка РФ Валентина Легкоступова впала в кому
Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Президент Литвы отказался считать обращение Тихановской добровольным
«Этот непрезидент идет на преступления, которые не имеют срока давности». Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич — о режиме Лукашенко
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
МИД Литвы сообщил, что Тихановскую задержали в Белоруссии на 7 часов
Звезда «Зачарованных» начала лысеть после заражения коронавирусом
США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
В Минске начались столкновения правоохранителей и протестующих
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Силовики в Минске штурмуют подъезды домов в поисках протестующих
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Ефремов находится в реанимации с инсультом
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
ВВП России во втором квартале упал на 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Xiaomi представила юбилейный флагман
Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
Подробнее о событии