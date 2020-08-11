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BFM.ru
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвывчера в 14:05
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ruвчера в 10:54
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 09:11
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалтвчера в 09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.рувчера в 09:43
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUMвчера в 09:24
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Рувчера в 10:05

Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом

Саратовская область на всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" отразила на своей экспозиции работу медицинских учреждений в условиях пандемии коронавируса и информацию о реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение", сообщила пресс-служба областного минздрава.
Саратовская область представила экспозицию о борьбе с коронавирусом
РИА Новостивчера в 08:31
5

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
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Президент Литвы отказался считать обращение Тихановской добровольным

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 11 августа, отказался верить в то, что обращение, записанное оппозиционным кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, было записано по доброй воле.
Известиявчера в 16:04
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«Этот непрезидент идет на преступления, которые не имеют срока давности». Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич — о режиме Лукашенко

В Беларуси уже третий день люди выходят на улицы протестовать против переизбрания Лукашенко — люди не верят в официальные цифры и в то, что действующий президент мог набрать 80%.
Дождь17:04
2

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
8

Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55