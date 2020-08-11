Отток капитала из России вырос в полтора раза
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Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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