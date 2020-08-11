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BFM.ru
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов.В источнике
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BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ru10:54
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМ09:11
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалт09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.ру09:43
Банки.ру

ЦБ оценил чистый отток капитала частного сектора из России за семь месяцев в 34,9 млрд долларов

Банки.ру09:39
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUM09:24
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Ру10:05

Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России.
Газета.Ru11:54
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Синоптики рассказали, вернется ли тепло на Средний Урал

Вторая декада месяца будет прохладной и пасмурной, днем будет всего 14-19 градусов, а ночью от 4 градусов тепла на севере, в других районах области 5-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Российская газета04:27
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В Петербурге почтят память погибших подводников АПЛ «Курск»

В 14.00 на Серафимовском кладбище пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг Память подводников почтят в Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске, Воронеже, Курске, а также в Видяево.
Piter.tvвчера в 08:06
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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«Аэрофлот» в июле занял третье место по объему пассажирских перевозок

Первое место по объему пассажирских перевозок по итогам июля заняла авиакомпания «Сибирь», которая перевезла 1,34 млн пассажиров, ее пассажиропоток упал на 10,2%. Второе место по объему перевозок в июле заняла авикомпания «Победа», услугами которой воспользовались 1,04 млн пассажиров.
Ведомости11:38
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Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28