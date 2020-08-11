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ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,9 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.В источнике
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Эхо Москвы

Чистый отток капитала из России за год вырос в полтора раза

Эхо Москвывчера в 14:05
REGNUM

Отток капитала из России в январе — июле вырос в 1,5 раза

REGNUMвчера в 09:24
Фонтанка.Ру

Ушли не попрощавшись. Отток капитала из России вырос в 1,5 раза

Фонтанка.Рувчера в 10:05
Росбалт

Чистый отток капитала из России вырос в полтора раза

Росбалтвчера в 09:46
Взгляд.ру

Отток капитала из России с начала года вырос в 1,5 раза

Взгляд.рувчера в 09:43
BFM.ru

Отток капитала из России вырос в полтора раза

BFM.ruвчера в 10:54
ПРАЙМ

Чистый отток капитала из России в январе-июле вырос в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 09:11

Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области

Александр Ширвиндт на месте ДТП в Валдае (цитата группы "Валдай" в соцсети "ВКонтакте") Https: / / vk.com / valdaycom Как сообщает портал valday.com, ДТП произошло 11 августа около 12:40 мск на перекрёстке улиц Ленина и Совхозной.
REGNUMвчера в 10:52
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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В Крыму ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер

Сильные ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидаются 12-13 августа на территории Крыма, спасатели предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с повреждений линий электропередачи, объявлено штормовое предупреждение, сообщается в среду на сайте Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
ТАСС04:06
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