Финансы
ИнтерфаксОтток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза
Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 10:13, Вашингтон
Общество
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В Приморье выявлено два новых очага вируса африканской чумы свиней
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Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета 08:27
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Путин поручил расширить раскопки в Кремле
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На японском рынке уже представили прощальную версию модели, которая получила название Final Edition.
Новые автомобили вчера в 12:19
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В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали
62-летняя жительница Кронштадта успела похоронить своего 42-летнего сына, но спустя некоторое время он вернулся к ней живым и невредимым.
Вести.Ru 08:42
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Дима Билан извинился за выступление в пьяном виде
RuNews24.ru 08:10
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
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Bimru.ru вчера в 11:36
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Доллару предсказали снижение курса до 30 рублей
По словам Хохрина, Россия сможет как минимум сохранить темп прироста в 2% ВВП, в то время как зарубежные страны окажутся в глубоком экономическом кризисе.
Экспресс газета 07:08
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
Путин предложил использовать искусственный интеллект в госуправлении
Президент России Владимир Путин предложил председателю правления Сбербанка Герману Грефу использовать наработки банка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.
Известия 08:15
Кино
Константин Хабенский озвучил главную проблему российского кино
Основной проблемой на пути к развитию отечественного кино актер назвал нехватку финансирования.
ГЛАС.RU 09:53
Гаджеты
YouTube-блогер научил пылесос воспроизводить музыку
Блогер из Китая Эдди Чжэн опубликовал на YouTube видео, на котором робот-пылесос компании Xiaomi воспроизводит музыку.
Live24 09:17
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Политика
CNN: США тайно вывезли работавшего «в правительстве России» шпиона
Разведка США в 2017 году в результате секретной операции вывезла из России одного из своих самых высокопоставленных источников информации, работавшего в «российском правительстве» (government), сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников администрации президента Дональда Трампа.
Forbes вчера в 10:38
Футбол
Черчесов ответил на вопрос о совмещении
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не будет совмещать работу в сборной и клубе.
Спорт-Экспресс 06:39
Гаджеты
Стала известна цена нового iPhone 11 от Apple
Накануне презентации в интернет утекла информация о новинках Apple, а также данные о ценах на iPhone 11 в различных конфигурациях памяти.
Кубань 24 09:11
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих рептилий
Новый вид птерозавра, идентифицированый сотрудниками Лондонского университета королевы Марии, оказался одним из самых крупных существовавших когда-либо летающих животных.
Индикатор 07:04
Общество
Москвичей начнут информировать о прививках по СМС
Благодаря внедренной системе врачи смогут отслеживать информацию о вакцинации в режиме онлайн и информировать москвичей о необходимости привести ребенка на прививку через СМС.
Lenta.ru 09:43
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилов» в шпионаже
Президент Болгарии Румен Радев потребовал у прокуратуры республики "неоспоримых фактов" в связи с обвинением председателя Национального движения "Русофилов" Николая Малинова в шпионаже.
ТАСС 08:11
Политика
Путин уволил почти 30 полковников и генералов
Глава Российской Федерации Владимир Путин уволил почти три десятка членов высшего руководящего состава силовых ведомств.
Planet Today 02:31
Армия и оружие
Россия помешала удару Израиля по Сирии
Lenta.ru 09:57
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Газета.Ru 09:50
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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Происшествия
Следствие просит суд заочно арестовать братьев Ананьевых
Басманный суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия о заочном заключении под стражу бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых по обвинению в растрате.
ТАСС 07:25
Происшествия
В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со «скорой»
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что автомобиль скорой помощи ехал со включенными спецсигналами.
Российская газета 09:02
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14