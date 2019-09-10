Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксОтток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,3 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-августе 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 1,3 раза, до $26,1 млрд, по сравнению с $20,6 млрд оттока за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют материалы Банка России.
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Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос на 26,7%

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Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

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