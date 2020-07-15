Коронавирус

Телеканал 360°Телеканал 360°Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Подмосковье и Ленинградская область остались главными поставщиками рабочей силы в Москву и Санкт-Петербург, сообщил РБК. При этом за год численность сотрудников, работающих за пределами Московской области, сократилась на 9%.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Телеканал 360°18:22

Названы регионы-лидеры по оттоку работающего населения

URA.Ru17:23

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

РБК17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 19:50, Ашберн
Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Газета.Ru 18:35
570
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Футбол

Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ru 14:00
2
Авто

Kia Rio вновь возглавила рейтинг самых популярных иномарок в России

По данным АЕБ, самой востребованной моделью среди иномарок у российских покупателей стала корейская Kia Rio, которую в первом полугодии 2020-го предпочли 36 164 человека.
Новые автомобили вчера в 00:24
85
Общество

Навального вызвали на допрос в СКР по делу о клевете

Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет (СК) в связи с делом о клевете.
Daily Storm 07:41
158
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
9
Технологии

Mail.ru Group разработала виртуальных телеведущих

Компания Mail.ru Group объявила о запуске платформы "Диктор" на основе искусственного интеллекта, которая позволяет "в несколько кликов создавать новостные и репортажные видео студийного качества".
Вести.Ru 12:52
7
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
1K
Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 17:26
729
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
91
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
278
Футбол

Журналист: «„Зенит“ может купить Черышева»

Soccer.ru 19:47
Наука

В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад

Специалисты Университета Саутгемптона обнаружили, что земной климат сдвинется на несколько миллионов лет и станет полностью идентичен тому, который господствовал когда-то в далеком прошлом.
Live24 01:36
75
Армия и оружие

Ереван сообщил о гибели еще двух военных на границе с Азербайджаном

Аргументы и Факты 11:59
33
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Уфы» Уруновым

На прошлой неделе генеральным директором «Спартака» стал Шамиль Газизов, работавший ранее в «Уфе». Урунов на рынке стоит 900 тысяч евро.
Бомбардир.ру 17:21
Театры

Женовач объяснил сокращения в МХТ большим числом хороших спектаклей

Что нового ждет зрителей – неизвестно. Очевидно, об этом скажет 7 сентября на сборе труппы худрук театра Сергей Женовач.
Собеседник 06:41
Армия и оружие

Японский танк Type 10 впервые показали изнутри

На 2020 год запланирована поставка батальонного комплекта основных боевых танков Type 10 Силам самообороны Японии.
Популярная механика 10:30
5
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
276
Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском 11:34
1,9K
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
8
Шоу-бизнес

Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
23
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
3,8K
Политика

Белоруссия и Россия подписали соглашение о поставках российской нефти

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что белорусская и российская стороны подписали соглашение об условиях поставок нефти из России.
RT на русском 12:41
3
Происшествия

Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды

Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов.
РИА Новости 11:30
276
Общество

Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
69
Общество

Вильфанд назвал причину дождливого лета в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд на пальцах объяснил, почему этим летом в Москве так часто идут дожди.
Российская газета 19:10
Происшествия

Владелец парка «Тайган» оштрафован на 400 тысяч рублей за укус льва

Российская газета 07:28
29
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

В России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями, стоимость которых намного ниже новых.
Автоновости дня 14:03
71
Авто

Kia отзывает в РФ более 5 тыс. кроссоверов Kia Seltos

ToDay News Ufa 08:22
28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ленинградская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального округа и Северо-западного экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное