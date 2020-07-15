Подмосковье и Ленинградская область остались главными поставщиками рабочей силы в Москву и Санкт-Петербург, сообщил РБК. При этом за год численность сотрудников, работающих за пределами Московской области, сократилась на 9%.

Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

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