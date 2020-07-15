Общество
Телеканал 360°Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%
Подмосковье по итогам 2019 года сохранило лидерство по доле занятого населения, выезжающего на работу в другой субъект Федерации. Каждый пятый работник из Московской области (822,1 тысячи человек или 20,2%) трудился за пределами своего места жительства.
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с чего всё началось
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.РБКвчера в 17:00
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Политика
ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты
Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты.
Gazeta.SPb вчера в 07:48
Происшествия
На Урале вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании
RT на русском 06:03
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ вчера в 08:22
Армия и оружие
Трое солдат ВСУ погибли при подрыве на мине под Горловкой
Представительство Донецкой Народной Республики сообщило, что трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой.
iReactor вчера в 12:30
Общество
Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе
Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
Происшествия
На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Экономика
Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии
Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%.
РБК 00:00
Политика
Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
Экономика
В России задолженность по алиментам достигла 156 млрд рублей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске
РИА Новости 04:44
Политика
Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол.
РИА Новости 05:35
Общество
Мединский допустил перенос шествия «Бессмертного полка»
Москва, 15 июля 2020, 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается.
REGNUM 06:11
Общество
Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус
Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
Экономика
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие
Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе
Свободная Пресса 06:16
Происшествия
«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании
В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Политика
Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
Политика
Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Происшествия
Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии
Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших обратное.
Известия 05:21
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04