Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Подмосковье по итогам 2019 года сохранило лидерство по доле занятого населения, выезжающего на работу в другой субъект Федерации. Каждый пятый работник из Московской области (822,1 тысячи человек или 20,2%) трудился за пределами своего места жительства.
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с чего всё началось

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБКвчера в 17:00

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Из каких регионов россияне чаще всего уезжают на заработки?

Аргументы и Факты05:51

Названы лидирующие по оттоку трудоспособного населения регионы

Компания03:19

Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

РБКвчера в 17:00

Рост трудовой миграции усиливает «асимметрию регионов»

REGNUM03:44

Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Телеканал 360°вчера в 18:22

Названы регионы-лидеры по оттоку работающего населения

URA.Ruвчера в 17:23

Росстат сообщил о снижении внутрироссийской миграции впервые с 2014 года

Дождь02:41
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Политика

ЦИК Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты

Центризбирком Беларуси зарегистрировал пять кандидатов в президенты.
Gazeta.SPb вчера в 07:48
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Происшествия

На Урале вынесли приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании

RT на русском 06:03
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Наука

В России впервые выделили антитела против коронавируса

Lenta.ru 04:12
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Общество

Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило, что Москва и Анкара договорились возобновить полеты с 15 июля, передает агентство Анадолу.
РИА Новости 05:30
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Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Причиной разрыва Ивана Телегина и исполнительницы Пелагеи могли послужить измены со стороны певицы.
Актуальные Новости 04:05
8
Политика

Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ вчера в 08:22
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Армия и оружие

Трое солдат ВСУ погибли при подрыве на мине под Горловкой

Представительство Донецкой Народной Республики сообщило, что трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой.
iReactor вчера в 12:30
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Общество

Вырос средний тестовый балл на ЕГЭ-2020 по географии и литературе

Доля непреодолевших минимальный порог сократилась на 1,16% и составила немногим менее 5%. ЕГЭ по литературе: Доля участников ЕГЭ, набравших 81-100 баллов, увеличилась на 4,6%. Средний тестовый балл вырос по сравнению с 2019 годом 2,9 балла.
Интермонитор.ру вчера в 20:39
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Происшествия

На Кубани подтвердили 65 новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 15 июля 2020, 11:07 — REGNUM 65 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, сообщили 15 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:07
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Общество

В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»

RT на русском вчера в 14:55
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Экономика

Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии

Сумки Hermès были включены в индекс Knight Frank в конце 2019 года и стали самым инвестиционно-привлекательными предметом роскоши, продемонстрировав годовой рост цены на 13%.
РБК 00:00
Политика

Глава МВФ напомнила Зеленскому о необходимости независимости Нацбанка

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в ходе телефонного разговора напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что независимость Национального банка Украины является условием для получения кредитов МВФ.
RT на русском вчера в 16:37
1
Экономика

В России задолженность по алиментам достигла 156 млрд рублей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:47
3
Происшествия

В Белоруссии завели дело после акций протеста в Минске

РИА Новости 04:44
16
Политика

Песков переадресовал в СФ вопросы о запрете на брак для сменивших пол

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал сенатору Елене Мизулиной вопросы по инициативе о запрете на брак между людьми, сменившими пол.
РИА Новости 05:35
Общество

Собчак вступилась за обвиненного в домогательствах Лобкова

Lenta.ru 03:15
Общество

Мединский допустил перенос шествия «Бессмертного полка»

Москва, 15 июля 2020, 13:11 — REGNUM Шествие «Бессмертного полка», запланированное на 26 июля, может быть отложено, такое решение обсуждается.
REGNUM 06:11
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Общество

Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители столицы с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию.
Российская газета 04:28
325
Экономика

Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.
Газета.Ru 05:46
Армия и оружие

Коротченко объяснил, зачем Пашиняну нужна война в Нагорном Карабахе

Свободная Пресса 06:16
Общество

В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Газета.Ru 01:40
52
Происшествия

«Почта России» подтвердила уголовное дело против IT-директора компании

В "Почте России" подтвердили, что в отношении замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов компании Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
Газета.Ru 04:36
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Политика

Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
16
Происшествия

Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии

Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших обратное.
Известия 05:21
2
Шоу-бизнес

Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности

Смерть звезды соцсетей Николь Тея стала полной неожиданностью не только для близких девушки, но и для ее преданных фанатов.
Территория новостей 02:35
17
Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Политика

Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
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