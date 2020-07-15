Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.

с чего всё началось

Подмосковье по итогам 2019 года сохранило лидерство по доле занятого населения, выезжающего на работу в другой субъект Федерации. Каждый пятый работник из Московской области (822,1 тысячи человек или 20,2%) трудился за пределами своего места жительства.

Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

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