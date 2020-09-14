Мария Арбатова рассказала о своей неприязни к Ларисе Долиной

В одном из последних интервью Мария Арбатова, — писательница, драматург, публицист и феминистка — рассказала о том, что не уважает Ларису Долину как человека за её причастность к процветанию коррупции в стране.