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Ведомости

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Газета.Ru06:34
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Известия

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $1 млрд

Известия07:54
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44

Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
Кристина Асмус показала тройное сальто
CT news06:13
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Генпрокуратура РФ направила в Германию новый запрос по делу Навального

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, 14 сентября ведомство на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам передала в компетентные органы юстиции Германии очередной запрос о правовой помощи, касающийся материалов проверки следственных органов МВД РФ по делу Навального.
RuNews24.ru11:37
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На Кубани за сутки выявили 90 носителей коронавируса

Краснодар, 12 сентября 2020, 11:22 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили ИА REGNUM 12 сентября в региональном оперативном штабе.
REGNUM12 сентября в 04:22
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Мишустин заявил о сохраняющейся в РФ угрозе заражения коронавирусом

"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – отметил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Москва 2408:17
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Мария Арбатова рассказала о своей неприязни к Ларисе Долиной

В одном из последних интервью Мария Арбатова, — писательница, драматург, публицист и феминистка — рассказала о том, что не уважает Ларису Долину как человека за её причастность к процветанию коррупции в стране.
Kadara.ru10:50
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Минтруд назвал средний размер пенсии по старости в 2021 году

Москва, 14 сентября 2020, 18:14 — REGNUM Проектом бюджета Пенсионного фонда России на 2021−2023 годы предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2021 году на 6,3%, социальных пенсий — на 2,6%. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Минтруда.
REGNUM11:14
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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