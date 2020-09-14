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Ведомости
Ведомости

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).В источнике
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Известия

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $1 млрд

Известия07:54
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Газета.Ru06:34
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44

Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным

Государственный пограничный комитет Белоруссии объяснил главе католической архиепархии, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу отказ во въезде в страну тем, что его паспорт был признан недействительным.
Паспорт главы католиков Белоруссии признали недействительным
Коммерсантъ06:36

В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
РИА Новости04:44
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Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК05:25
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфакс08:00

Дело полицейского, расстрелявшего коллег в метро, рассмотрят присяжные

Уголовное дело экс-полицейского Алексея Смирнова, который обвиняется в расстреле своих коллег в метро на станции «Рязанский проспект», будет рассматриваться с участием коллегии присяжных, сообщил адвокат подсудимого Александр Самухов.
Коммерсантъ07:45
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