Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Ведомости
Ведомости

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов

Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).В источнике
Подробнее о событии
Известия

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $1 млрд

Известия07:54
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Газета.Ru06:34
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28

Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий.
Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме
РБК07:37
61

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новости08:24
29

Суд отказался обязать Минкульт выдать прокатные удостоверения «Дау»

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление кинокомпании "Феномен Филмз", просившей обязать министерство культуры России выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта "Дау", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости07:57

Лавров заявил о желании Евросоюза «наказать Россию»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные новые ограничительные меры Запада против Российской Федерации в связи с делом Алексея Навального не останутся без ответа со стороны Москвы.
REGNUMвчера в 09:57
171