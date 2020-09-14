Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне протестов
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Жители Белоруссии в августе забрали с банковских депозитов $624 млн в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских руб. — с переводных депозитов и 270,8 млн белорусских руб. — со срочных вкладов (итого $389 млн).В источнике
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