Белорусские банковские организации потеряли около 1 миллиарда долларов на фоне резкого оттока средств с депозитов и вкладов из-за протестов в стране. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Белоруссии. В течение августа сокращение объема валютных вкладов в банках Белоруссии составило 8,8%.