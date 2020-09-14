Отток средств из белорусских банков составил $1 млрд в августе
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Белорусские банковские организации потеряли около 1 миллиарда долларов на фоне резкого оттока средств с депозитов и вкладов из-за протестов в стране. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Белоруссии. В течение августа сокращение объема валютных вкладов в банках Белоруссии составило 8,8%.В источнике
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