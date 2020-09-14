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Отток средств из белорусских банков составил $1 млрд в августе

Белорусские банковские организации потеряли около 1 миллиарда долларов на фоне резкого оттока средств с депозитов и вкладов из-за протестов в стране. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка Белоруссии. В течение августа сокращение объема валютных вкладов в банках Белоруссии составило 8,8%.В источнике
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Известия

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $1 млрд

Известия07:54
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Газета.Ru06:34
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44

Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд
Народные новости13:07
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Толмачев: я предлагал Алиханову сделать из Дома Советов библиотеку

Виталий Невар / Новый Калининград Глава Корпорации правительства Калининградской области Андрей Толмачев предлагал губернатору Антону Алиханову переоборудовать Дом Советов под библиотеку.
Новый Калининград.Ru14:17
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ09:20
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Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным

Сегодня утром президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые с начала протестов покинул страну и вылетел из Минска в Сочи, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Петербургский дневник02:58
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Российский радиолюбитель поймал сигнал китайского космического корабля

Сигнал от секретного объекта, который вывели на околоземную орбиту с помощью китайского многоразового космического корабля, поймал российский радиолюбитель Дмитрий Пашков.
Политическая Экспертиза05:21
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