Отток средств из белорусских банков достиг $1 млрд на фоне протестов
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Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне политических протестов. Политический кризис в Белоруссии, вспыхнувший после президентских выборов, привел к тому, что банковская система столкнулась с высоким оттоком депозитов и вкладов.В источнике
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