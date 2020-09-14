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Вечерний курьер
Вечерний курьер

Отток средств из белорусских банков достиг $1 млрд на фоне протестов

Отток средств из банков Белоруссии достиг $1 млрд на фоне политических протестов. Политический кризис в Белоруссии, вспыхнувший после президентских выборов, привел к тому, что банковская система столкнулась с высоким оттоком депозитов и вкладов.В источнике
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Известия

Жители Белоруссии в августе забрали из банков $1 млрд

Известия07:54
РБК

Белорусы в августе забрали из банков $1 млрд

РБК03:44
Дождь

Жители Беларуси после начала протестов забрали из банков больше миллиарда долларов

Дождь06:28
Фонтанка.Ру

Белорусы за август сняли со счетов миллиард долларов — это рекорд с 2003 года

Фонтанка.Ру06:05
Forbes

Жители Белоруссии в августе забрали из банков больше $1 млрд

Forbes05:33
Lenta.ru

Белорусские банки потеряли рекордно много денег

Lenta.ru05:24
Газета.Ru

Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

Газета.Ru06:34

Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко одобрил идею внесения изменений в конституции республики, сообщается в Telegram-канале агентства РИА Новости.
Путин одобрил идею изменения конституции Белоруссии
Общественная служба новостей09:40
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«Спартак» потребовал от РФС разобрать работу судей в дерби с ЦСКА

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб выступил с просьбой к Российскому футбольному союзу (РФС) разобрать работу судейской бригады, которая обслуживала матч 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Газета.Ru11:04

Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:45
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Блумберг вложит $100 млн в предвыборную кампанию Байдена во Флориде

Миллиардер, бывший мэр Нью-Йорка и бывший кандидат в президенты США Майкл Блумберг намерен вложить не менее $100 млн в предвыборную кампанию Джо Байдена во Флориде, чтобы помочь ему одержать победу в этом штате.
Коммерсантъ08:10
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Президент Эстонии напомнила руководству Белоруссии о суде в Гааге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что руководство Белоруссии, которое «применяет насилие» в ходе протестов в стране, может быть привлечено к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге.
RT на русском10:09
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В Британии заявили о разработке Россией ракеты с «глобальным охватом»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что Россия разрабатывает ракету с ядерным двигателем, которая может годами летать в атмосфере и нанести удар с неожиданных направлений.
RT на русскомвчера в 12:45
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Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей».
URA.Ru10:01
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«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса

Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости08:24
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