Хоккей
Вести.RuОвечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»
Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
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Шайба Овечкина, очки Кузнецова и Орлова в видеообзоре матча НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон»
Sport24.ruвчера в 23:52
Карлсон – 3-й в истории НХЛ защитник с 18+ очками в 10 стартовых матчах сезона
Sports.ruвчера в 23:51
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