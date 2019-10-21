Хоккей

Вести.RuВести.RuОвечкин, Кузнецов и Орлов помогли «Вашинтону» обыграть «Чикаго»

Ощутимый вклад в успех "столичных" внесли российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов: первый забил гол, второй выступил в роли ассистента Ти Джея Оши в моменте с первым голом "кэпз", а третий сделал решающий пас на Ларса Эллера, забившего пятый гол.
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