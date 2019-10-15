Хоккей

Газета.RuГазета.RuОвечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»

Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас. Его партнер по команде Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов - одну.
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Овечкин мощным силовым приемом сокрушил капитана «Колорадо»

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Александр Овечкин: «При 0:4 „Вашингтон“ не перестал играть»

Спорт-Экспрессвчера в 22:53

Овечкин набрал 2 очка, став 3-й звездой матча с «Колорадо»

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Задоров закинул первую шайбу за «Колорадо» в новом сезоне. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 18:13

Вашингтон - Колорадо: прогноз Евгения Веретенникова 14 октября 2019

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Овечкин: даже проигрывая 0:4, «Вашингтон» не перестал играть

Чемпионатвчера в 23:27

Овечкин мощным силовым приемом сокрушил капитана «Колорадо»

Матч ТВвчера в 22:53
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Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
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В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове

Stoboy.ru вчера в 02:17
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
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Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма

Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Евро-футбол.ру вчера в 15:58
Политика

Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками

Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Газета.Ru вчера в 14:55
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

Коммерсантъ вчера в 13:44
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Футбол

Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере

РИА Новости вчера в 16:33
Политика

Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
ТАСС вчера в 15:59
Происшествия

Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье

Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
РИА Новости вчера в 22:01
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Губернатор и депутаты алтайского Заксобрания обсудили бюджет региона

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко пожелал успешного прохождения процедур принятия закона о бюджете на 2020 год и плановый период.
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Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой

Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
WMJ.ru вчера в 16:39
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru вчера в 10:33
Происшествия

На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь

Газета.Ru вчера в 06:41
Авто

Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором

На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
Новые автомобили 12 октября в 10:18
ЖКХ

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Общество

Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
iReactor вчера в 14:28
Происшествия

Задержанный в Томске вербовщик террористов приговорен к 13 годам

Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября признала фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
НИА-Томск вчера в 23:07
Экономика

«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Ведомости вчера в 18:01
Авто

Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили

В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
SpeedMe вчера в 02:55
Политика

Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Российская газета вчера в 20:40
Общество

Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни

Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Авто

Новый Toyota RAV4 превратили в Toyota Wildlander

Компания Toyota подготовила к дебюту аналог нового RAV4. Новинка получила название Wildlander.
Новые автомобили вчера в 21:38
Происшествия

Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске

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У Зеленского упал рейтинг на Украине

Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество

Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии

Газета.Ru 00:11
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Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
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Названы регионы с самой дорогой и дешевой арендой жилья

Вести.Ru вчера в 09:25
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