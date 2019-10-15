Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас. Его партнер по команде Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов - одну.

Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»

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