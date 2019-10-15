Хоккей
Газета.RuОвечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас. Его партнер по команде Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, а защитник Дмитрий Орлов - одну.
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Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
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В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове
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Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Футбол
Матч Болгария – Англия прерывался из-за расизма
Матч отборочного цикла на чемпионат Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии прерывался из-за расистских выкриков с трибун стадиона.
Политика
Путин и король Саудовской Аравии обменялись подарками
Во время переговоров с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом аль Саудом российский президент отметил, что торговый оборот между двумя странами постоянно увеличивается.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Футбол
Криштиану Роналду в матче со сборной Украины забил 700-й гол в карьере
Политика
Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши
Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате).
Происшествия
Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
Экономика
Губернатор и депутаты алтайского Заксобрания обсудили бюджет региона
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко пожелал успешного прохождения процедур принятия закона о бюджете на 2020 год и плановый период.
Шоу-бизнес
Роману конец: 17-летний сын Наташи Королевой расстался с девушкой
Пара была вместе чуть больше полугода. 17-летний Архип Глушко и 24-летняя Мария Слугина начали встречаться весной этого года.
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
На этой неделе компания "АвтоВАЗ" сообщила о старте серийного производства Lada Vesta с вариатором Jatco JF015E, а теперь в Сети появились первые снимки авто.
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
Общество
Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков
Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
Происшествия
Задержанный в Томске вербовщик террористов приговорен к 13 годам
Выездная коллегия Дальневосточного окружного военного суда 26 сентября признала фигуранта виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ и приговорила к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Экономика
«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Авто
Новый кроссовер Geely Icon полностью рассекретили
В продажу Geely Icon в Китае поступит до конца года.
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Авто
Новый Toyota RAV4 превратили в Toyota Wildlander
Компания Toyota подготовила к дебюту аналог нового RAV4. Новинка получила название Wildlander.
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Политика
У Зеленского упал рейтинг на Украине
Социологи из Украины зафиксировали падение рейтинга президента страны Владимира Зеленского.
Общество
Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
Экономика