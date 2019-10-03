НХЛ
Газета.RuОвечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Сент-Луис Блюз—
Вашингтон Кэпиталз
2 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартовал без раскачек, сразу подарив болельщикам потрясающую афишу "Вашингтон Кэпиталз" — "Сент-Луис Блюз". Матч открытия прошел в упорной борьбе, и завершился тяжелейшей победой гостей в овертайме - 3:2.
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