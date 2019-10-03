НХЛ
Интерфакс-СпортОвечкин и Орлов принесли «Вашингтону» победу на старте сезона в НХЛ
Голы за "Вашингтон" провели россияне Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Победную шайбу в овертайме забросил чех Якуб Врана.
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Происшествия
В Бурятии у девушки достали из желудка двухкилограммовый волосяной ком
В Улан-Удэ из желудка пациентки извлекли волосяной ком, в размере доходящий до полуметра и весящий два килограмма.
РИА Новости вчера в 23:19
Политика
ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов»
ФБР размещало в Facebook сообщения на русском языке с предложением помогать американским спецслужбам.
РБК вчера в 16:14
Политика
В ООН ответили на предложение России о переносе организации из США
Перенос Первого комитета Генассамблеи ООН с территории США должен происходить по решению стран — членов международной организации, заявил 2 октября официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
REGNUM вчера в 14:12
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Вплоть до 2028 года объем выручки на европейском рынке карточных платежей будет расти примерно на 5,9% в год, прогнозирует международная консалтинговая компания The Boston Consulting Group (BCG).
РБК вчера в 17:01
Хоккей
«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ
Чемпионат вчера в 23:41
Армия и оружие
Россия завершает модернизацию одной из мощнейших пушек в мире
Компания «Уралтрансмаш» (входит в «Уралвагонзавод») приступила к завершающему этапу модернизации одной из самых мощных в мире самоходных пушек «Малка».
Известия вчера в 21:12
Наука
От Антарктиды откололся айсберг в 315 миллиардов тонн
В Антарктиде от шельфового ледника Эймери откололся огромный айсберг весом в 315 млрд тонн.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 13:00
Происшествия
Сбербанк расследует возможную утечку данных клиентов
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается на сайте банка.
РИА Новости 00:55
Общество
В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Культура
Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019
Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Шоу-бизнес
СМИ узнали о проблемах со здоровьем у Михаила Боярского
Известия вчера в 21:16
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сдал ДНК-тест, чтобы найти настоящего отца
На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru 01 октября в 12:00
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Британка обнаружила смертельное заболевание на фотографии сына
Жительница английского графства Норфолк обнаружила на фотографии своего сына признак смертельно опасного заболевания, пишет Metro.
Life.ru 00:08
Политика
Экипаж МКС перешел на борт корабля «Союз» и закрыл люки
Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) перешел на борт корабля «Союз МС-12» и закрыл люки.
МИР 24 00:54
Политика
Трамп пообещал поладить с Россией
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал поладить с Россией. Такое заявление он сделал в среду, 2 октября.
SM News вчера в 16:10
Космос
Произойдет ли конец света 3 октября 2019 года
СМИ в очередной раз пугают концом света, который якобы наступит 3 октября 2019 года от того, что с Землей столкнется астероид 2007 FT3.
Алтайская правда вчера в 23:24
Хоккей
СКА и «Ак Барс» не открыли счет в первом периоде
Нева Спорт вчера в 12:35
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
США объявили, что введут пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза.
Вести.Ru 01:27
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Газета.Ru 01:25
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс вчера в 00:46
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда 01 октября в 23:19
Здоровье
Массовое заболевание школьников лишаем скрывали в Челябинской области месяц
Тревожный сигнал поступил из школы в поселке Горняк (Копейск). Здесь почти месяц скрывали факт массового заболевания детей лишаем.
LentaChel.ru 02:00
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений, для того чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском вчера в 09:30
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
Человек-паук вернется в фильмы киновселенной Marvel в 2021 году.
iReactor 30 сентября в 09:41