Хоккей
РБКОвечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги. Овечкин в матче с «Торонто» забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.
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Привет, Алекс! Поздравляю с тем, что ты превзошёл мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. На протяжении многих лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов.
— Люк Робитайл, канадский хоккеистRT на русском 01:54
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