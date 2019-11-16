Хоккей

RT на русскомRT на русскомОвечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс мощный силовой приём нападающему «Монреаль Канадиенс» Джонатану Друену в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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