Хоккей
RT на русскомОвечкин нанёс мощный силовой приём хоккеисту «Монреаля» Друену
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс мощный силовой приём нападающему «Монреаль Канадиенс» Джонатану Друену в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Это хоккей, не балет». Овечкин — о силовом приеме на Друене в матче с «Монреалем»
Sport24.ruвчера в 23:49
«Это хоккей, а не балет». Овечкин прокомментировал силовой прием в своем исполнении
Sportbox.RUвчера в 23:55
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