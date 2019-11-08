Хоккей
Вести.RuОвечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»
"Столичные" оказались сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 5:4. Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
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Капитан «Вашингтона» Овечкин оформил дубль в победном матче против «Флориды»
Sportbox.RUвчера в 21:47
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В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.
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Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
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Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
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Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
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Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru вчера в 01:17
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Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
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Минюст не успевает в срок (до 15 ноября) подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
Накануне.Ru 00:53
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Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
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За первые 10 месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении — до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.
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Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
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Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
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Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний
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ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма
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Газета.Ru вчера в 20:14
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Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»
В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад вчера в 05:04
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ
Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
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