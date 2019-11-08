Хоккей

Вести.RuВести.RuОвечкин оформил дубль в матче «Вашингтон» – «Флорида»

"Столичные" оказались сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 5:4. Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача.
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Александр Овечкин: «Пас Кузнецова увидел в последний момент»

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Бобровский третий раз в сезоне пропустил 5 голов. Коэффициент надёжности — 3,50

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«Флорида» — «Вашингтон» — 4:5 ОТ. Видеообзор матча

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Капитан «Вашингтона» Овечкин оформил дубль в победном матче против «Флориды»

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Кузнецов впервые в сезоне набрал 3 очка в матче НХЛ

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Капитан «Вашингтона» Овечкин оформил дубль в победном матче против «Флориды»

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Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» в матче НХЛ против «Флориды»

Газета.Ruвчера в 22:22
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Так это шар. Астрономы утверждают, что нашли край Вселенной

ГТРК Южный Урал 06 ноября в 09:42
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Volkswagen показал первые изображения нового минивэна Viloran

Немецкий автопроизводитель Volkswagen показал первые официальные изображения нового минивэна Volkswagen Viloran.
Автоновости дня вчера в 06:26
Политика

Макрон представил три сценария развития России

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Названы самые продаваемые кроссоверы и внедорожники России в октябре

Корейская Hyundai Creta с результатом 6806 проданных экземпляров вновь стала самым продаваемым кроссовером (SUV) в России.
Автоновости дня вчера в 07:46
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолёта загорелся двигатель

В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель у готовившегося к вылету самолёта Embraer 190, пострадавших в результате инцидента нет.
RT на русском вчера в 19:52
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием фанатов ЦСКА

Венгерская полиция задержала нескольких россиян после столкновений болельщиков и местных жителей перед матчем "Ференцварош" - ЦСКА, сообщили в посольстве России.
РИА Новости вчера в 14:48
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Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде болезней

Специалист диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какими полезными свойствами для организма человека обладает хурма и кому стоит воздержаться от её употребления, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Ugpressa.ru 06 ноября в 08:58
Общество

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 11:01
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Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Общество

Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери

Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.
Woman.ru вчера в 07:11
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Происшествия

На Украине нашли убийц Павла Шеремета

Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru вчера в 01:17
Общество

Богомолов прокомментировал попытку сорвать премьеру спектакля «Норма»

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов прокомментировал инцидент на премьере спектакля «Норма» в Москве.
Мойка78 вчера в 09:30
Общество

Минюст не успел пересмотреть все правовые акты СССР для их отмены

Минюст не успевает в срок (до 15 ноября) подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов времен Советского Союза, который поручил сделать премьер-министр Дмитрий Медведев.
Накануне.Ru 00:53
Экономика

Названа причина бедности большинства людей в мире

Современная глобальная экономика не работает в интересах людей, поскольку деньги стали слишком доступны для богатых, заявил основатель инвестиционной управляющей компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Linkedln.
REGNUM вчера в 06:52
Экономика

Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в январе-октябре

За первые 10 месяцев 2019 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 2,8% в годовом исчислении — до $89,829 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Главного таможенного управления КНР.
Коммерсантъ 00:48
Общество

Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян

Росстат подсчитал долю граждан, которые вели в течение 2019 года здоровый образ жизни (ЗОЖ), — их совокупная доля по всей России составила 12%.
РБК вчера в 22:00
Общество

Франция решила пригласить РФ участвовать в восстановлении Нотр-Дама

Франция заявила о намерении прислать России официальное приглашение принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари), где в апреле 2019 года произошел разрушительный пожар.
Известия вчера в 22:09
Общество

Вячеслав Володин прогуливается по проспекту Кирова

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин работает в Саратове.
Взгляд-инфо 00:28
Общество

Аудиторы рассказали о росте зарплат в большинстве российских компаний

Большинство фирм увеличило зарплаты своих работников с мая 2018 года по апрель 2019-го.
Известия вчера в 17:59
Политика

ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.
Газета.Ru вчера в 20:14
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Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов

Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru вчера в 09:20
Происшествия

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Саратовской области

ТАСС 00:15
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Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад вчера в 05:04
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 06 ноября в 02:50
Армия и оружие

Российские вертолеты приступили к ежедневному патрулированию Сирии

REGNUM 00:45
Культура

В сети появился документальный фильм про Децла

В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
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