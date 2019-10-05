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ЧемпионатОвечкин первым поздравил Самсонова с победой в дебютном матче НХЛ
Одним из главных героев встречи стал российский голкипер Илья Самсонов. Вратарь отразил 25 бросков и 26 и стал второй звездой встречи. После финальной сирены капитан столичной команды Александр Овечкин первым поздравил соотечественника с победой в дебютном матче НХЛ.
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Самсонова измазали пеной для бритья после дебютного матча за «Вашингтон» (видео)
Советский спорт04:39
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