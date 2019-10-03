НХЛ
Газета.RuОвечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтона". Овечкин забросил первую шайбу своей команды.
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«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче сезона, у Овечкина и Орлова по голу
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