Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтона". Овечкин забросил первую шайбу своей команды.

Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

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