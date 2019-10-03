НХЛ

Газета.RuГазета.RuОвечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луис Блюз". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Вашингтона". Овечкин забросил первую шайбу своей команды.
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Овечкин признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

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