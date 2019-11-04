Хоккей
Газета.RuОвечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд. Россиянин в данный момент проводит 1100-ю встречу в своей карьере в "Вашингтоне".
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