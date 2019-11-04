В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" - "Калгари Флэймз" капитан столичной команды Александр Овечкин смог установить новый рекорд. Россиянин в данный момент проводит 1100-ю встречу в своей карьере в "Вашингтоне".

Овечкин стал 5-м россиянином, сыгравшим 1100 матчей в НХЛ

Армия и оружие Турция пообещала отправить пленных боевиков ИГ в Европу Власти Турции обвинили Евросоюз в попытке заставить Анкару разбираться с пленными террористами ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) в одиночку и пообещали отправить их в Европу.

Политика Песков рассказал о проблемах здравоохранения Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.

Авто Volkswagen презентовал на базе Polo новый бюджетный кроссовер В Китае немецкой компанией Volkswagen презентована бюджетная версия нового кроссовера Volkswagen Tacqua.

Политика Кандидат от социалистов Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева Кандидат от Партии социалистов Иван Чебан одержал победу на выборах мэра Кишинева с разрывом в более 10 тысяч голосов, свидетельствуют предварительные результаты второго тура выборов, который прошел в воскресенье.

Гаджеты Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.

Футбол Калошин: момент с удалением Бийола не входит в сферу деятельности VAR Момент не входит в сферу деятельности видеоассистентов, поскольку не является прямой красной карточкой или ошибочной идентификацией игрока.

Религия День Казанской иконы Божьей Матери: почему и когда спасает икона Именно поэтому, еще с 1613 года на Руси особым образом отмечался праздник Казанской иконы Божьей Матери, причем с 1649 года и вплоть до революции, 22 октября по старому стилю или 4 ноября по новому, считался праздником государственным.

Шоу-бизнес Вера Брежнева отметилась на вечеринке в костюме из латекса Популярная певица посетила вечеринку в честь открытия салона красоты, которая совпала с празднованием Хэллоуина.

Происшествия В Мексике пять человек погибли при стрельбе на авторынке В городе Уруапан на западе Мексики группа вооружённых лиц открыла стрельбу по автодилерам, в результате которой погибли пять человек.

Политика Песков назвал кулак Путина чудесно сформулированной рекомендацией Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал жест Владимира Путина, показавшего кулак в ответ на просьбу выделить 451 миллион рублей на велодорожку на Куршской косе, чудесно сформулированной рекомендацией.

Политика Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими» Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.

Космос Перед Новым годом Россия отправит в космос стеклянный шар Сферический стеклянный космический аппарат "Блиц-М", необходимый для уточнения гравитационного поля Земли, планируется вывести на орбиту в конце декабря, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Происшествия Россияне не пострадали в ДТП с автобусом во Франции Россиян не оказалось среди пострадавших в результате ДТП с автобусом, следовавшим из Парижа в Лондон.

Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Кино Названа дата выхода нового мультфильма про Человека-паука Киностудия Sony Pictures выпустит сиквел мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" 8 апреля 2022 года.

Автоспорт Квята оштрафовали во второй гонке подряд Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Происшествия В Кинешме пожарные потушили пожар в отеле на воде По информации РЕН ТВ, пожар в гостиничном комплексе «Мирная пристань», где располагаются отель и ресторан на воде, начался вечером 3 ноября.

Футбол «Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

Кино Леди Гага исполнит главную роль в фильме об убийстве Гуччи Певица и актриса Леди Гага сыграет в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci.

Экономика В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО "Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).