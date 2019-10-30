Хоккей
Газета.RuОвечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Второй звездой прошедшего игрового дня стал еще один россиянин, Андрей Свечников, забивший гол в стиле Гранлунда в матче с "Калгари Флэймс". Третьей звездой признан форвард "Нэшвилла" Ник Бонино. Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по набранным очкам.
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Привет, Алекс! Поздравляю с тем, что ты превзошёл мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. На протяжении многих лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов.
— Люк Робитайл, канадский хоккеистRT на русском 01:54
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