Хоккей
REGNUMОвечкин установил новый рекорд в НХЛ
Эдмонтон Ойлерз—
Вашингтон Кэпиталз
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
вчера
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 25 октября сообщается на сайте лиги.
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