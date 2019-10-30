Хоккей

РБКРБКОвечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668). На 11-й строчке располагается завершивший карьеру, как и Робитайл, Теему Селлане (684 шайбы). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 шайбы).
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Люк Робитайл
Привет, Алекс! Поздравляю с тем, что ты превзошёл мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. На протяжении многих лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов.
— Люк Робитайл, канадский хоккеистRT на русском 01:54

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