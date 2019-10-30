Хоккей
РБКОвечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668). На 11-й строчке располагается завершивший карьеру, как и Робитайл, Теему Селлане (684 шайбы). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 шайбы).
Читать в источнике
Оценить13
Привет, Алекс! Поздравляю с тем, что ты превзошёл мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. На протяжении многих лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов.
— Люк Робитайл, канадский хоккеистRT на русском 01:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Гаджеты
Рендер фитнес-браслета Huawei Band 4 Pro попал в Интернет
Сетевые источники обнародовали качественный рендер трекера физической активности Band 4 Pro, который, как ожидается, в скором времени анонсирует китайский телекоммуникационный гигант Huawei.
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей.
Экономика
Минсельхоз сообщил, что РФ полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия
Минсельхоз уверен, что Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия. Об этом говорится в сообщении министерства.
Политика
Конгрессмены США одобрили санкции против Турции
Проект предписывает введение санкций в отношении тех представителей Анкары, которые причастны к проведению военной операции "Источник мира" на севере Турции.
Экономика
АСВ подало к экс-руководству Уралкапиталбанка иск на 5,5 млрд
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) намерено привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих «Уралкапиталбанк», по обязательствам кредитной организации в общем размере 5,5 млрд рублей.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Экономика
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Футбол
Источник: оргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» при выборе страны—хозяйки чемпионата мира 2018 года рассматривал возможность подкупа чиновников ФИФА, сообщает телеграм-канал Black Mirror.
Здоровье
Россиян предупреждают о шапках, вызывающих рак кожи
Врачи заявили об опасности головных уборов для здоровья человека.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Общество
Драгоценности певицы Людмилы Зыкиной выставят на аукцион
Драгоценности народной артистки СССР Людмилы Зыкиной планируется выставить на аукцион в начале декабря.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Футбол
Сёмин ответил Роналду на слова об оборонительной тактике «Локомотива»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал высказывания форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду о том, что российская команда не играла в футбол, «припарковав автобус» у своих ворот.
Политика
Палата общин согласилась на досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента большинством голосов согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
Политика
Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ
Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Здоровье
В Великом Новгороде приостанавливает работу клиника «Полимедика»
В Великом Новгороде приостанавливает работу частная поликлиника «Полимедика». Об этом сообщило руководство клиники через социальную сеть.
Общество
В России вступили в силу новые налоговые льготы для дачников
В России с 29 октября 2019 года вступили в силу поправки в Налоговый Кодекс в части предоставления новых льгот для дачников.
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Космос
Американцы отобрали место на МКС у японцев
Полёт японца на МКС состоится до начала летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.