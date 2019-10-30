Хоккей
РБКОвечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668). На 11-й строчке располагается завершивший карьеру, как и Робитайл, Теему Селлане (684 шайбы). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 шайбы).
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«Торонто Мэйпл Лифс» – «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз на матч регулярного сезона НХЛ 19/20
ODDS.ru28 октября в 17:11
«Торонто» — «Вашингтон». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 30 октября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:02
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