Хоккей

РБКРБКОвечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668). На 11-й строчке располагается завершивший карьеру, как и Робитайл, Теему Селлане (684 шайбы). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 шайбы).
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Овечкин забил в НХЛ уже 669 шайб

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Газета.Ru вчера в 11:13
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«На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны», — заявили в Росгвардии.
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Малкин признал наличие паспорта США

МК-Спорт вчера в 06:22
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд».
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«Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу

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