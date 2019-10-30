Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668). На 11-й строчке располагается завершивший карьеру, как и Робитайл, Теему Селлане (684 шайбы). Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

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