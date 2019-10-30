Привет, Алекс! Поздравляю с тем, что ты превзошёл мой рекорд. Это абсолютно заслуженно. На протяжении многих лет ты показываешь удивительный хоккей. Я желаю тебе ещё много лет играть так же здорово и забивать так же много голов.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 12-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Об этом 30 октября сообщается на сайте лиги. Овечкин оформил дубль в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Овечкин вышел на 12-е место по заброшенным шайбам в истории НХЛ

Космос Российский спутник «МиР» превысил расчетный срок службы в шесть раз Российский малый спутник, названный в честь академика РАН Михаила Решетнева, завершил свою работу на околоземной орбите, он функционировал шесть лет вместо расчетного одного года, сообщила компания "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (предприятие "Роскосмоса").

Происшествия Подросток открыл стрельбу из пистолета в московской школе По данным РЕН ТВ, мальчик нашел оружие дома и решил взять его с собой в школу, чтобы похвастался пистолетом перед одноклассниками.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал на YouTube видеообращение, в котором сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA.

Политика Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

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Общество Налоговый режим для самозанятых распространят на другие регионы «В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться», — пояснил Медведева.