Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота "Даллас Старз". Благодаря этому голу российский форвард вышел на третье место рейтинга игроков НХЛ по количеству голов в пустые ворота.

Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Все про Спорт ру

Армия и оружие В Европе испугались новых волн беженцев из-за действий Турции в Сирии Евросоюз настороженно относится к турецкой военной операции в Сирии, так как это может породить новые волны беженцев, заявил представитель ЕС 11 октября в ходе общения с журналистами на встрече глав МИД 28 стран-членов Евросоюза в Люксембурге.

Футбол Испания сыграла вничью с Норвегией Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разводится с мужем В СМИ сегодня появилась информация, что прославившаяся после ряда телешоу Диана Шурыгина разводится с супругом Андреем Шляниным.

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Политика Американский сенатор устроила эксперимент в Facebook с рекламой Трампа Кандидат в президенты от Демократической партии США и сенатор Элизабет Уоррен рассказала о своем эксперименте в Facebook с покупкой рекламы в поддержку американского президента Дональда Трампа.