Хоккей
Pravda.RuОвечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота "Даллас Старз". Благодаря этому голу российский форвард вышел на третье место рейтинга игроков НХЛ по количеству голов в пустые ворота.
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