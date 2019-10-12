Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в концовке встречи забросил шайбу в пустые ворота "Даллас Старз". Благодаря этому голу российский форвард вышел на третье место рейтинга игроков НХЛ по количеству голов в пустые ворота.

Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

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