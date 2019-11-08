Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА "Новости". Всего в активе российского игрока 1233 очка (671 шайба + 562 передачи) в 1101 матче.

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

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