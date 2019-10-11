Хоккей
ЧемпионатОвечкин вышел на чистое 4-е место в истории НХЛ по голам в большинстве
Обе шайбы россиянин забросил в большинстве. Таким образом, он вышел на четвёртое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (249), обогнав Люка Робитайла (247). Впереди располагаются следующие хоккеисты: Дейв Андрейчак (274), Бретт Халл (265) и Теэму Селянне (255).
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