Хоккей
Газета.RuОвечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
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«Это хоккей, а не балет». Овечкин прокомментировал силовой прием в своем исполнении
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