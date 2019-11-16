Хоккей

Газета.RuГазета.RuОвечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
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Жорж Ларак
Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом.
— Жорж Ларак, канадский хоккеистRT на русском 06:36

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