Хоккей
Газета.RuОвечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаль Канадиенс", передает "Чемпионат.com".
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Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом.
— Жорж Ларак, канадский хоккеистRT на русском 06:36
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«Это хоккей, а не балет». Овечкин прокомментировал силовой прием в своем исполнении
Sportbox.RUвчера в 23:55
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