Хоккей
iReactorЖесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео
Хозяева уступили со счетом 2:5, пропустив четыре шайбы менее, чем за десять минут второго периода. Голевой феерии «Монреаля» предшествовал мощный силовой прием в исполнении российского нападающего Александра Овечкина.
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Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом.
— Жорж Ларак, канадский хоккеистRT на русском 06:36
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«Это хоккей, а не балет». Овечкин прокомментировал силовой прием в своем исполнении
Sportbox.RUвчера в 23:55
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