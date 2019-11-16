Хоккей

iReactoriReactorЖесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

Хозяева уступили со счетом 2:5, пропустив четыре шайбы менее, чем за десять минут второго периода. Голевой феерии «Монреаля» предшествовал мощный силовой прием в исполнении российского нападающего Александра Овечкина.
Читать в источнике
Комментировать10
Жорж Ларак
Считаю, что Ови подпрыгнул. Лиге необходимо посмотреть эпизод и разобраться с этим моментом.
— Жорж Ларак, канадский хоккеистRT на русском 06:36

Подробнее о событии

Вайсфельд: «Ничего криминального в силовом приеме Овечкина не вижу»

Sport24.ru04:26

Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» уйти от поражения. ВИДЕО

Sport.ru01:44

«Это хоккей, а не балет». Овечкин прокомментировал силовой прием в своем исполнении

Sportbox.RUвчера в 23:55

Дано о хите Овечкина: «Он вышел не очень хорошим, но однозначно встряхнул «Монреаль»

Sports.ru03:34

«Это хоккей, а не балет!» Как Александр Великий вырубил форварда «Монреаля»

Матч ТВ05:36

Александр Овечкин нокаутировал соперника силовым приёмом, видео

Чемпионат06:15

Филлип Дано — об ударе Овечкина: «Он разбудил «Монреаль»

Спорт-Экспресс04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

В Киеве похитили главу Укрэксимбанка

В Киеве похитили главу государственного Укрэксимбанка Александра Гриценко, сообщает телеканал "Прямой".
РИА Новости 08:42
Политика

В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
RT на русском 07:37
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Газета.Ru 03:40
Музыка

Пригожин оценил шансы Бузовой выступить на Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 21:30
Общество

Китайские военные помогли расчистить улицы Гонконга

ГЛАС.RU 08:22
Общество

Мединский признал некомпетентность Фонда кино

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
Lenta.ru 06:45
Происшествия

Десять человек погибли в результате взрыва в Сирии

При взрыве на автовокзале в городе Эль-Баб на севере Сирии погибли 10 человек, еще 15 ранены.
Известия 07:00
Шоу-бизнес

Плющенко прокомментировал слухи об измене Рудковской

Российский фигурист Евгений Плющенко отреагировал на слухи о наличии у него любовницы.
АБН 00:22
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru вчера в 07:58
Общество

«Собирал мили 14 лет». Хозяин толстого кота обратился к «Аэрофлоту»

РИА Новости 07:00
Спорт

Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Чемпионат 04:01
Авто

Кросс-универсал Skoda Octavia показали на первых рендерах

В результате на рендерах показали Skoda Octavia Scout с элементами из неокрашенного пластика в обвесе.
Tvoe-avto.com 14 ноября в 12:22
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
ТК Звезда 07:07
Баскетбол

Джеймс признан лучшим игроком восьмого тура Евролиги

Советский спорт 08:42
Энергетика

Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт

Стало известно о том, что "Газпром" получил сообщение от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором говорить о нежелании продлевать контракт на приобретение сырья.
В городе R 05:24
Космос

Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
REGNUM 00:21
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Известия 07:14
Политика

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".
Интерфакс 03:23
Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Goroday.ru вчера в 18:05
Происшествия

Матери стало плохо на прощании с убитой Анастасией Ещенко

Матери убитой Анастасией Ещенко стало плохо во время прощания, которое проходит в станице Старовеличковской Краснодарского края, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 04:00
Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Транспорт

Бирюлевская линия метро пройдет от ЗИЛа до Бирюлево Западного

Москва 24 03:51
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Политика

Трамп потребовал от Токио и Сеула увеличить расходы на контингент США

Президент США Дональд Трамп намерен добиваться у Японии и Республики Корея увеличения расходов в 4–5 раз на содержание американского военного контингента, защищающего их территории.
Известия вчера в 23:57
Футбол

Арустамян: «„Локомотив“ хочет получить за Миранчуков по 40 миллионов»

За обоих по отдельности генеральный директор Локомотива рассчитывает получить по 40 миллионов евро.
Бомбардир.ру 04:55
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Шоу-бизнес

Николь Кузнецова перенесла 298 операцию

StarHit.ru 05:00
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
РИА Новости 07:28
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости вчера в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное